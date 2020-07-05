Страшные пролежни и сломанные рёбра: сибиряк погиб после попадания в коронавирусный госпиталь

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Жительница Иркутской области рассказала историю болезни своего родственника, который заразился коронавирусом; по её словам, пожилого мужчину привезли домой в истощённом состоянии.

Пожилого жителя Братска Иркутской области доставили домой из коронавирусного госпиталя в истощённом состоянии. Об этом 5 июля в Instagram рассказала его внучка по имени Анастасия. По словам девушки, коронавирусом его могли заразить уже в больнице.

«4 июня ⁣⁣мама позвонила мне и сказала, что дедушку заразили ковидом. Я тогда сидела в самолёте и начала рыдать на весь салон, зная, что этот диагноз – смертный приговор для него. Оказалось, что администратор больницы не сообщила о приезде своего сына (вроде из Москвы), не сдавала тесты, не осталась дома», – пишет Анастасия.

Затем, говорит девушка, её родственник не меньше 20 дней провёл в больнице на лечении. Когда его выписали, семья увидела, что мужчина был в состоянии крайнего истощения.

«Выписали дедушку в тяжёлом состоянии с двусторонней пневмонией и тремя сломанными рёбрами (причём это зафиксировано в выписке). Как и где дедушке их сломали, мы до сих пор не знаем. Дома мои его осмотрели и увидели три посиневших пальца, ссадины на локте, разбитые колени и страшные пролежни», – продолжает девушка.

По её словам, пожилому родственнику требовалось срочное хирургическое вмешательство. Его состояние осложнялось также наличием тяжёлых сопутствующих заболеваний.

«В районе копчика просто не было кожи, на пятке позже начался некроз. Вот таким дедушку вернули домой», – сказала Анастасия.

Спустя несколько дней мужчины не стало, говорит родственница. Между тем в больнице на претензии близких не реагируют, говорит она.

«Со слов медперсонала, он не понимал, где он, и считал, что мы бросили его.⁣⁣ Мы просили поднести к нему телефон, чтобы поговорить по громкой или видеосвязи – отказ. В итоге передали записку, но я не уверена, что её зачитали. У дедушки не было телефона, он практически не видел», – утверждает сибирячка.

По словам Анастасии, инцидент произошёл в Братской городской больнице № 5.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал истории новосибирцев, чьи родственники могли скончаться в коронавирусных госпиталях из-за халатности медиков – одна из них здесь.