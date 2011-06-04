Травников потребовал включить недобросовестных дорожников в «чёрный список»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Недобросовестных производителей дорожных работ включат в «чёрный список»; замечания по ремонту дорог должны устранить к 15 июля.

Губернатор поручил специалистам министерства транспорта и дорожного хозяйства обеспечить жёсткий контроль качества дорожных работ как по федеральным, так и по региональным проектам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Всего на гарантии в Новосибирской области сейчас 209 объектов проекта «Безопасные и качественные дороги» 2017-2018 года и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2019 года.

Как рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, на начало 2020 года на дорогах, где ремонт был сделан в 2017-2018 годах, выявили 287 случаев, где по гарантии нужно переделать работы. Из них 237 нарушений уже устранили, осталось ещё 50. Заказчик подал в суд на подрядчиков, устранить нарушения они обязаны по закону.

По данным свежего обследования ремонта дорог на 6 июля 2020 года на 95 объектах выявлено 307 новых гарантийный случаев, составлены акты, подрядчикам выданы предписания для их устранения в определённые сроки. Большая часть замечаний будет устранена к 15 июля.

Андрей Травников обратил внимание на то, что сегодня в списке – более ста объектов, по которым приходится через суд добиваться устранения замечаний. Основные: коррозия элементов дорожных знаков и дорожных ограждений, износ линий дорожной разметки, выкрашивание, просадки и выбоины на асфальтобетонном покрытии проезжей части, образование колейности, просадки люков колодцев и дождеприёмников.

«Просьба – активизировать работу, провести дополнительный анализ и до 1 августа подготовить доклад о том, что сделано в отношении недобросовестных подрядчиков. Наша задача – в ходе судебных разбирательств не просто добиться исполнения гарантийных обязательств, а включать недобросовестные организации в «чёрный» список», – отметил губернатор и подчеркнул необходимость более жёстко контролировать качество работ как по федеральным, так и по региональным проектам.

По данным на 6 июля всего в регионе выявили 594 гарантийных случая. Из них в предыдущий период устранено 492 случая, находятся в работе 102 случая.

Работа по устранению оставшихся замечаний продолжается и находится на постоянном контроле в Минтрансе Новосибирской области и ФКУ «Сибуправтодор». Планируемый срок завершения работ на всех объектах, по которым не были поданы иски – 15 июля этого года.

Напомним, в июне этого года новосибирцы пожаловались на недобросовестный ремонт дороги на Красном проспекте.