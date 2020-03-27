Травников разрешил открыть летние кафе в Новосибирске: полный текст постановления губернатора

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Андрей Травников подписал постановление, разрешающее работу летних кафе; столики для посетителей должны стоять на расстоянии 1,5 — 2 метров друг от друга.

В Новосибирской области сняты ограничения, запрещавшие из-за угрозы коронавируса работу летних кафе и веранд. Соответствующее постановление за подписью губернатора Новосибирской области Андрея Травникова размещено 6 июля на сайте регионального правительства.

Сиб.фм публикует полный текст документа.

"ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2020 № 116

г. Новосибирск

О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области

от 27.03.2020 № 43

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» следующее изменение:

Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. С 28.03.2020 по 01.08.2020 приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (кроме столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций), за исключением обслуживания навынос или с доставкой заказов, а также за исключением летних площадок, веранд при стационарных предприятиях общественного питания с расстановкой столов на расстоянии 1,5-2 метров.».

Напомним, ранее новосибирские рестораторы попросили главу региона открыть кафе.