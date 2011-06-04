Трое мужчин покалечились в Искитимском районе, разжигая костры
Фото с сайта pixabay.com
В Искитимском районе за последние дни зарегистрировано три случая получения ожогов; мужчины разжигали костры и мангалы.
С 28 июня по 6 июля в Искитимском районе зафиксировано три инцидента с ожогами различной степени тяжести.
Как сообщает ОНД Искитима, 28 июня мужчина получил ожоги первой и второй степени лица, руки и бедра. Как пояснил пострадавший, он разжигал печь при помощи бензина.
А 2 июля в Искитимскую ЦРБ доставили мужчину из деревни Бурмистрово. Он пытался развести костёр при помощи средства для розжига и в результате неосторожного обращения получил ожоги обеих ног.
Из Бурмистрово же привезли ещё одного пациента 5 июля. Причиной его ожога руки также стало неправильное использование жидкости для розжига.
Напомним, в Омске двое малышей получили ожоги из-за халатности взрослых.
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