Царский вагон, госпиталь на колёсах, советский «Сапсан»: уникальные и редкие экспонаты Музея паровозов в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирске перед въездом в Академгородок расположился музей железнодорожной техники имени Николая Архиповича Акулинина. На площади в 30 тысяч квадратных метров представлены уникальные экспонаты: вагоны для высокопоставленных лиц конца XIX века, российский аналог «Сапсана», вагон-операционная. Корреспонденты Сиб.фм прогулялись по крупнейшей за Уралом железнодорожной выставочной площадке и даже заглянули в закрытый для посетителей вагон-салон.

Музей работает круглый год. До пандемии коронавируса это было одним из самых популярных мест среди иностранных туристов. Ежегодно площадку с выставкой железнодорожной техники посещает более 50 тысяч посетителей. Отправимся посмотреть на экспонаты.

Царский вагон

Жемчужиной коллекции является вагон-салон конца XIX века. Он сохранил первозданный интерьер, поэтому закрыт для посетителей. Вагон царских времен оснащён дубовой мебелью и изящным купе.















Вагоны-салоны были предназначены для одного человека – важной государственной персоны. Также в нём ездили охрана и обслуживающий персонал. В вагоне есть зал совещаний, спальня, столовая, ванна, туалет. Существует предположение, что он использовался главой ВЦИК Михаилом Калининым.

«В империи было около трёхсот подобных служебных вагонов. Здесь до сих сохранился горный хрусталь в плафонах, мельхиор и серебро в отделке, карельская берёза, красное дерево. Вероятно, вагон в какой-то момент претерпел изменения, его обшили тканью», – рассказал экскурсовод Александр Зюбан.

Также в музее выставлены вагоны 1, 2 и 4 класса. Это экземпляры дореволюционной постройки. Они отличаются количеством мест в купе и системой отопления. Чем ниже класс, тем проще условия в вагонах.













«Горели, как спички»

В четвёртом классе были только сидячие места, и пассажиры сами топили печку, что было небезопасно и часто приводило к несчастным случаям. Иногда в них даже не было скамеек. Люди должны были сидеть или лежать прямо на полу. Удобств в них также не было предусмотрено. После войны эти вагоны использовались вместо электричек, пока не начали использовать электропоезда. В похожем вагоне простудился русский писатель Лев Толстой, после чего он умер на железнодорожной станции Астапово.

«Ездить тут было очень опасно, потому что люди тут сами хозяйничали. И, конечно, горели такие вагоны, как спички. Но в некоторых вагонах не ставились даже печи. Так можно было делать в Центральной части России, а в Сибири можно просто замёрзнуть, поэтому сибирские поезда стали оснащать печками», – отметил экскурсовод.











Госпиталь на колёсах

Также в музее представлен вагон-операционной, который использовался в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. В нём максимально сохранили прежнюю обстановку. Помещение разделено на подготовительную зону (помывочная), перевязочную (малая операционная), реанимацию с деревянными полками для больных, аптечную комнату. В основном тут проводили ампутации. Даже спустя 70 лет в вагоне чувствуется запах медикаментов и крови.

Операционные на колесах быстро попали под удар: за ними стали охотиться немецкие лётчики. Поэтому с вагонов стали стирать рисунок красного креста, а на крышах рисовали рельсы, чтобы с воздуха вагон сливался с местностью.















Кухня на 1000 солдат

В вагоне-кухне, которая кормила раненых, сохранилось несколько огромных котлов, принцип работы которых похож на современные скороварки. В отдельном отсеке был установлен паровой котёл. В полые пустые стенки котла подавали раскалённый пар, который воздействовал на воду и и крупу внутри огромных баков. Объём каждого из четырёх котлов составляет 250 литров. Такой вагон мог накормить больше тысячи человек. Для перевозки продуктов использовалось ещё несколько вагонов: ледник, с овощами, с бакалеей. Всего во время ВОВ было сформировано 288 санитарных вагонов, которые были укомплектованы кухнями и операционной.









Начало движения

Одна из самых значимых частей коллекции – паровозы. В музее есть экземпляры довоенной постройки, которые реально ходили на фронт. В отличие от автопрома, железнодорожную технику довольно часто называли в честь известных политиков или разработчиков. Например, модели серии СО были названы в честь революционера Серго Орджиникдзе, а паровозы серии Л – в честь конструктора Льва Лебедянского. Также на территории выставочной площадки есть паровозы серии Э и модель П36, на которой закончился век русского и мирового паровозостроения. К середине XX века стало понятно, что тепловозы и электровозы являются более мощным и экономичным в использовании транспортом. На силе раскалённого пара в мире ездили более 130 лет. В 1956 году XX съезд партии постановил прекратить выпуск паровозов в СССР.













В чёрный цвет красили паровозы товарных поездов, а в зелёный – пассажирские. Для того, чтобы растопить паровоз, требовалось шесть часов. Внутри парового котла находилось 36 тысяч трубочек, создающих силу перегретого пара. Для управления паровозом необходимы были усилия трёх специалистов: машинист, его помощник и кочегар. Поскольку это был очень тяжёлый труд, за эту работу хорошо платили.

На 100 километров дороги требовалось 20 тонн воды и 5 тонн угля. Например, на дорогу из Новосибирска в Барнаул уходил весь тендер угля, а водой надо было заправляться три раза. Поэтому новые технологии (электродвигатель и дизель) быстро вытеснили паровозы. Однако старые экземпляры ходили до 70-х годов. Их использовали для заправки современных вагонов или как электростанцию.

Быстрее «Ласточки»

Среди экспонатов музея выделяется скоростной поезд ЭР200. Эту модель разрабатывали в 1970-х годах более 50 научных институтов СССР. Регулярная эксплуатация поезда началась в 1984 году. Своё название поезд получил из-за того, что мог развивать скорость до 200 километров в час. Он использовался по маршруту Москва – Ленинград (Санкт-Петербург). В 2008 году после закупки более современных «Сапсанов» надобность в ЭР200 отпала.









Легенды автопрома

Музей также собрал обширную коллекцию советского автопрома: легковые автомобили, грузовики, вездеходы, тракторы, военная техника. Учреждение принимает в дар старые машины и реставрирует их за свой счёт.

«Мы не отказываемся, если кто-то хочет отдать старые автомобили. У нас есть такие уникальные модели, как "Чайка" среднего класса, которую дарили выдающимся личностям, спортсменам, космонавтам. Уже в советское время в некоторых машинах были автоматическая коробка передач, стеклоподъёмники. Также в коллекции присутствует "Волга" – самый массовый автомобиль Советского союза и самый массовый в мире», – рассказал Александр Зюбан.

































Образцы железнодорожной техники

В этом сегменте посетители могут увидеть вагоны для перевозки различных материалов (жидкий чугун, апатитовая руда, нефтебитум), скота, замороженных продуктов. Также на площадке выставлены снегоуборочная техника, дрезина, путеукладочная и восстановительная техника, железнодорожные платформы от начала XX века до наших дней.











В настоящее время музей закрыт, однако сотрудники с нетерпением ждут посетителей. Во время вынужденного перерыва они реставрируют ряд экспонатов, чтобы после открытия удивить гостей обновленными образцами. В России всего несколько подобных выставочных площадок, а экспозиция в Новосибирске лидирует по площади среди подобных музеев за Уралом.

Напомним, 1 июня Сиб.фм рассказал, как обитатели дельфинария переживают самоизоляцию.