Цифровые пропуска отменили в Забайкальском крае

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В Забайкалье больше не нужно оформлять цифровые пропуска; губернатор отменил электронные документы.

Губернатор Забайкальского края подписал постановление об отмене цифровых пропусков, сообщается 6 июля на официальном портале органов власти региона.

Как сообщает администрация края, постепенное снятие ограничительных мер происходит из-за снижения числа заболевших COVID-19 на протяжении нескольких недель.

По данным на 6 июля, ежедневный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией в крае продолжил снижаться и составил 42 случая. Общее количество случаев в Забайкалье – 3 441. Выписано за сутки из медучреждений 22 человека, всего – 2 329. Об этом сообщает «Сегодня в Чите» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Кузбасс отменил самоизоляцию для приезжающих в регион.