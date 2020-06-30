В Москве скончались ещё 22 пациента с коронавирусом
Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм
С момента открытия городских пространств число новых заболевших COVID-19 сократилось почти на 40%; за сутки умерли ещё 22 человека.
В столице подтверждено 650 новых случаев заражения коронавирусом. С момента открытия городских пространств 23 июня количество новых заболевших сократилось почти на 40%, а c момента завершения режима самоизоляции 9 июня — на 59%. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Среди новых выявленных случаев:
🔹43,5% — от 18 до 45 лет
🔹33,4% — от 46 до 65 лет
🔹12,8% — от 66 до 79 лет
🔹4,6% — старше 80 лет
🔹5,7% — дети.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Оперативный штаб сообщил и о новых случаях летальных исходов от коронавируса.
«В Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Напомним, в Новосибирске за прошлые сутки был выявлен рекордный прирост по коронавирусу: 112 случаев.
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