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В Москве скончались ещё 22 пациента с коронавирусом

сегодня 06:11

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

С момента открытия городских пространств число новых заболевших COVID-19 сократилось почти на 40%; за сутки умерли ещё 22 человека.

В столице подтверждено 650 новых случаев заражения коронавирусом. С момента открытия городских пространств 23 июня количество новых заболевших сократилось почти на 40%, а c момента завершения режима самоизоляции 9 июня — на 59%. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Среди новых выявленных случаев:

🔹43,5% — от 18 до 45 лет

🔹33,4% — от 46 до 65 лет

🔹12,8% — от 66 до 79 лет

🔹4,6% — старше 80 лет

🔹5,7% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб сообщил и о новых случаях летальных исходов от коронавируса.

«В Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Напомним, в Новосибирске за прошлые сутки был выявлен рекордный прирост по коронавирусу: 112 случаев.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Москва
коронавирус

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