В Новосибирске официально открыли пляжи
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
На территории Новосибирска два пляжа получили официальное разрешение принимать горожан; об этом сообщил мэр города.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании у губернатора сообщил, что два пляжа получили официальное разрешение на начало купального сезона.
Как отметил Локоть, разрешение на работу получили пляжи «Море Обское» и «Бугринская роща».
В этом купальном сезоне в Новосибирске планируют открыть ещё три пляжа. Главный пляж Новосибирска – «Наутилус», будет закрыт до конца строительства ЛДС и четвёртого моста.
Напомним, 2 июля пляжи открыли в Кемеровской области.
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