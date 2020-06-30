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В Новосибирске официально открыли пляжи

сегодня 15:38

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На территории Новосибирска два пляжа получили официальное разрешение принимать горожан; об этом сообщил мэр города.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 6 июля, на аппаратном совещании у губернатора сообщил, что два пляжа получили официальное разрешение на начало купального сезона.

Как отметил Локоть, разрешение на работу получили пляжи «Море Обское» и «Бугринская роща».

В этом купальном сезоне в Новосибирске планируют открыть ещё три пляжа. Главный пляж Новосибирска – «Наутилус», будет закрыт до конца строительства ЛДС и четвёртого моста.

Напомним, 2 июля пляжи открыли в Кемеровской области.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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пляжи
Новосибирск

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