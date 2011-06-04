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В Новосибирске откроют летние кафе

сегодня 11:07

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Травников назвал дату открытия летних кафе; уличные площадки откроют уже завтра.

В Новосибирске сняли очередной этап ограничений из-за коронавируса. Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, уличные кафе откроют уже завтра.

«В сложившейся эпидобстановке считаем возможным продолжить принимать аккуратные решения по снятию ограничений на деятельность отдельных организаций. Сегодня предлагаю снять ограничения на деятельность организаций общественного питания — возобновить деятельность летних кафе и летних веранд», — сообщил Травников на оперативном совещании в правительстве.

Губернатор поручил минпрому подготовить необходимые документы.

Как сообщили Сиб.фм в федерации рестораторов Сибири, летние кафе и веранды откроют в Новосибирске уже 7 июля.

Напомним, в конце июня в Алтайском крае открыли летние кафе.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск
летние кафе

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