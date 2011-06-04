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В России от коронавируса умерла врач со званием «Лучший терапевт»

сегодня 06:39

Фото pixabay.com и "Вести Воронеж"

В Воронежской области умерла врач, носившая звание «Лучший терапевт»; причиной смерти стал коронавирус.

5 июля стало известно, что в Воронеже скончалась врач, которая носила звание «Лучший терапевт» Елена Минакова.

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, коллегам, знакомым и всем пациентам Елены Васильевны Минаковой, которые прошли через её добрые руки за 35 лет, в связи с её кончиной. Лучший терапевт России, доктор, владевшая несколькими специальностями, и неравнодушный человек, она активно включилась в борьбу с коронавирусом. Многие люди благодарны ей за то, что помогла им победить эту коварную болезнь. Но, к сожалению, собственное сражение с ней Елена Васильевна не смогла выиграть. Коллеги тоже делали все, что могли...

Елена Васильевна погибла на пандемическом фронте. Погибла, как герой. Это не громкие слова. Это реальность. Безумно горько. Нестерпимо жалко», — сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

В регионе это второй случай смерти медика от коронавируса, сообщают «Вести Воронеж».

Напомним, в Новосибирске от коронавируса умер родной брат министра здравоохранения.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
коронавирус

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