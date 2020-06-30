В том числе дети: спасатели пришли на помощь шестерым пострадавшим на воде новосибирцам

Фото со страницы "МАСС Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Спасателям МАСС в воскресенье, 5 июля, пришлось прийти на помощь шестерым пострадавшим на воде; среди них двое детей.

В воскресенье, 5 июля, спасателям МАСС пришлось шесть раз оказывать помощь пострадавшим на воде новосибирцам.

Первый вызов поступил с карьера на Горском жилмассиве. Ребёнок 2008 года сильно порезал ногу. Спасатели обработали рану и наложили повязку.

С разницей в 10 минут спасатели подняли двух тонущих мужчин в районе Бугринского пляжа.

Первый от медицинской помощи отказался, второго передали бригаде скорой помощи.

В обед помощь потребовалась двоим мужчинам, купающимся в Оби в районе пескобазы.

«Подняли из воды, доставили на берег мужчину 1992 г.р. и 1989 г.р. В медицинской помощи не нуждаются», — сообщили спасатели на странице «МАСС Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Не обошлось без происшествий и на карьере Юго-Западного жилмассива. Поступило сообщение, что тонет ребёнок. Спасатели подняли из воды мальчика 2008 года рождения, к счастью, ему не потребовалась медицинская помощь.

Напомним, 3 июля семья с ребёнком утонула в Кузбассе.