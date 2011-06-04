Взрыв на молочном заводе в Новосибирской области: прокуратура нашла нарушения

Фото пресс-службы ГУ МЧС в НСО

В мае на молочном заводе в Новосибирской области прогремел взрыв; после ЧП на объекте нашли нарушения правил охраны труда и пожарной безопасности.

Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения на молочном заводе в Маслянинском районе, в котором в конце мая произошёл взрыв. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В организации отсутствовали система оповещения (управления) эвакуацией людей при пожарах, а также автоматическая пожарная сигнализация. Класс пожарной опасности строительных конструкций (пластиковые панели на стенах внутри здания) не соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий (сооружений) и пожарных отсеков. Объект не был обеспечен огнетушителями по нормам, а территория организации не была оборудована пожарными щитами», – сообщила пресс-служба.

По итогам проверки, прокуратура возбудила административные дела в отношении гендиректора завода за нарушение правил охраны труда, а также на его заместителя за нарушение правил пожарной безопасности.

Как ранее писал Сиб.фм, днём 28 мая на молочном заводе в Маслянинском районе взорвался паровой котёл, который использовался для сыроварения. В результате происшествия пострадали два человека и обрушилась часть стены и кровли здания.

Напомним, 28 мая прокуратура начала проверку по факту взрыва на молочном заводе в Маслянинском районе Новосибирской области.