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За чертой бедности: каждый седьмой житель Новосибирской области вынужден сводить концы с концами

сегодня 09:36

Фото с сайта pixabay.com

Более 14 % населения Новосибирской области живут за чертой бедности; в списке субъектов по уровню доходов населения регион занял 28-е место.

Новосибирская область заняла 28-е место в рейтинге регионов по уровню доходов населения в 2019 году. При этом доля граждан, живущих за чертой бедности, превысила 14 %. Об этом сообщает «РИА Новости».

По оценке экспертов, процент жителей, уровень благосостояния которых можно оценить как «крайнюю бедность», в субъекте составляет почти 2 %.

В целом по стране ситуация с уровнем доходов населения выглядит вполне предсказуемо.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами в минувшем году стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Москва.

Хуже всего с доходами – в Калмыкии, Горном Алтае и Тыве.

Отметим, что позиция в рейтинге определялась, исходя из соотношений трёх факторов: отношения доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, процента населения, живущего за чертой бедности, и людей, живущих крайне бедно.

Напомним, в мае банковские долги новосибирцев перевалили за 18 миллиардов рублей.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
доходы

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