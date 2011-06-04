Зарплата в 45 млн рублей: шахтёрам в Кузбассе выплатили долги

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Работникам шахты на Кузбассе выплатили 45 миллионов рублей в качестве долга по заработной плате; процесс выплаты контролирует прокуратура.

Работникам шахты, расположенной в Беловском районе Кузбасса, вернули 45 млн рублей долга. Об этом сообщает «Интерфакс».

За март и апрель организация АО «Разрез Инской» задолжала более 75 млн рублей 793 работникам. Сейчас задолженность погашена на сумму 45 млн 276 тысяч рублей. Прокуратура района контролирует процесс выплаты.

Кроме того, директор предприятия оштрафован на 12 тысяч рублей, юридическое лицо – на 40 тысяч рублей.

Стоит отметить, что суд признал АО «Разрез Инской» банкротом в конце июня. Организация занимается добычей угля марки Д. Уточняется, что с 2016 года предприятие сталкивалось со сложными горно-геологическими условиями.

Напомним, 11 июня сумма долгов жителей Новосибирска за отопление перевалила за два миллиарда рублей.