Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Зарплата в 45 млн рублей: шахтёрам в Кузбассе выплатили долги

сегодня 20:18

Фото с сайта pixabay.com

Работникам шахты на Кузбассе выплатили 45 миллионов рублей в качестве долга по заработной плате; процесс выплаты контролирует прокуратура.

Работникам шахты, расположенной в Беловском районе Кузбасса, вернули 45 млн рублей долга. Об этом сообщает «Интерфакс».

За март и апрель организация АО «Разрез Инской» задолжала более 75 млн рублей 793 работникам. Сейчас задолженность погашена на сумму 45 млн 276 тысяч рублей. Прокуратура района контролирует процесс выплаты.

Кроме того, директор предприятия оштрафован на 12 тысяч рублей, юридическое лицо – на 40 тысяч рублей.

Стоит отметить, что суд признал АО «Разрез Инской» банкротом в конце июня. Организация занимается добычей угля марки Д. Уточняется, что с 2016 года предприятие сталкивалось со сложными горно-геологическими условиями.

Напомним, 11 июня сумма долгов жителей Новосибирска за отопление перевалила за два миллиарда рублей.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

Теги

зарплата
долги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

169097
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
155670
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
127094
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
80118
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
57223
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
55819
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
45107
Лидер по ожирению: медики назвали самый «толстый» регион Сибири