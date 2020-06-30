Жители Новосибирской области стали чаще подавать на банкротство

Коллаж Сиб.фм

В 2019 году Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел более 1500 заявлений о банкротстве граждан. Из них только 900 суд удовлетворил и освободил от долговых обязательств. О том, что такое банкротство и чем оно страшно, мы попросили рассказать наших партнёров на виртуальном «круглом столе».

Виртуальный «круглый стол» на тему «Банкротство физических лиц» состоялся в редакции интернет-журнала Сиб.фм на прошлой неделе. В нём приняли участие начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Новосибирской области Юлия Черкашина, директор компании «Бизнес-Юрист» Галина Клименко, и руководитель «Алмаз.МФЦ» Павел Кириченко.

Расскажите, пожалуйста, что такое процедура банкротства физических лиц? И кто её осуществляет?

Юлия Черкашина — Процедура банкротства гражданина осуществляется финансовым управляющим, которого утверждает арбитражный суд.

Павел Кириченко — Ни один гражданин не ставит цель стать банкротом, правильно? Цель – решить проблему закредитованности: реструктурировать и остановить рост долгов, либо – списать их. Процедура банкротства – это средство. Она даёт возможность сделать и то, и другое.

Как часто процедура банкротства применяется в Новосибирской области?

Павел Кириченко - — Все данные о банкротствах граждан есть на сайте арбитражного суда НСО. За 2019 год судом рассмотрено более 1500 заявлений граждан. Но рассмотрение заявления судом ещё ничего не значит. Мы работаем с проблемами списания долгов и сохранения имущества закредитованных граждан. Поэтому мы смотрим на данные арбитражного суда по завершённым процедурам реализации и освобождения от обязательств. Таких определений за 2019 год было около 900. Это 75 в среднем по Новосибирской области в месяц. За 2020 год будет ещё меньше в связи с карантинными мерами.

Галина Клименко — С 3 марта 2020 года по 19 июня 2020 года в Новосибирской области находится 760 дел в производстве о банкротстве граждан и организаций. Отсюда следует, что в среднем в год в Новосибирской области может насчитывать более 2000 банкротных дел.

Если гражданин потерял работу, какие меры нужно применить, чтобы избежать процедуры банкротства?

Павел Кириченко — Принудительное взыскание через банкротство – маловероятно в отношении физического лица. Долги физлиц – небольшие по банковским меркам, риск невозврата застрахован. Банкам важно, чтобы невозвратный долг не остался безнаказанным. Это – этическая основа кредитной системы, без неё всё разрушится, но банку выгоднее продать долг коллекторам, чем заниматься длительной процедурой банкротства. Правовой центр «Алмаз.МФЦ» сопровождает процедуры банкротства физлиц по инициативе должника. Это крайняя мера урегулирования обязательств. Но, соглашусь, что проблема роста долгов возникает, когда гражданин теряет доход. Мы знаем, что не нужно делать в этой ситуации: брать новый кредит для погашения старого. Это заманчиво, в представлении граждан кредит – это доход, а не расходы, а фактически всё наоборот. Потеряв доход, нужно сократить расходы и искать новую работу и зарплату, а не увеличивать затраты на обслуживание нового кредита. Почти все клиенты банкротной практики проходят этот путь: потеря работы, перекредитовка, обслуживание двух кредитов вместо одного, микрозаймы на взносы по кредитам, и, наконец, давление коллекторов. Именно в такой последовательности.

Галина Клименко — Первым делом необходимо встать на учёт в службу занятости с выплатой пособия. Искать работу через них и самостоятельно. Также уведомить кредиторов, банки часто идут на уступки при подобных проблемах должников и могут изменить график платежей, предоставить кредитные каникулы и т. д. Главное не скрываться от них, оказывать взаимодействие.

Как следует поступать с особо навязчивыми представителями коллекторских агентств?

Галина Клименко — Если разговор с ними совсем не идёт и коллектор ведет себя некомпетентно, нецензурно выражается, применяет угрозы и т. п., необходимо сообщить, что ведётся запись разговора и данные будут переданы в полицию либо в контролирующий орган, судебным приставам. Впоследствии из-за выявленных нарушений данное коллекторское агентство может быть оштрафовано на сумму от 50 до 500 тысяч рублей по закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и «О внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности».

Можно ли подать на банкротство, если не гасится только один кредит?

Галина Клименко Галина Клименко: — Каждый гражданин вправе подать на банкротство, если понимает, что в скором времени не сможет удовлетворить требования и оставшихся кредиторов или знает, что его финансовое положение ухудшится. А вот если у него имеется задолженность более 500 000 рублей, а также более 3 месяцев просрочек, он обязан подать заявление в Арбитражный суд с просьбой признать его несостоятельным и освободить от уплаты денежных обязательств.

Сможет ли должник после процедуры банкротства оформлять новые кредиты, выезжать за границу?

Галина Клименко — Законом о банкротстве не запрещён выезд за границу после прохождения процедуры, а также последующее взятие кредитов. Единственное условие, при последующем взятии кредитов на протяжении пяти лет Вы обязаны не скрывать информацию о том, что Вы проходили процедуру списания задолженностей.

Какие преимущества и недостатки в процедуре банкротства для граждан?

Галина Клименко — Преимущества. Все долги, проценты, штрафы, неустойки списываются. Никто не имеет права возобновить взыскание по задолженностям, разрешён выезд за границу. Если было возбуждено исполнительное производство и производилось взыскание денежных средств с пенсии, зарплаты, то все данные списания будут прекращены. Недостатки. В течение пяти лет нельзя заново подать на списание долгов. В течение трёх лет нельзя занимать такие должности, как директор, генеральный директор, учредитель ООО. К сожалению, есть такая процедура, как реализация имущества гражданина с целью погасить задолженности. Исключение – единственное жильё должника, которое находится в его собственности, а также автомобиль, если у гражданина единственным средством заработка является транспортное средство.

Сколько стоит процедура банкротства, какие документы нужны для начала оформления?

Павел Кириченко — Регламент процедуры банкротства граждан определён законодательством. В том числе необходимые платежи: госпошлины, оплата услуг финансового управляющего на введённых судом процедурах, публикации и т. д. Юридические компании сами не проводят процедуры. Только сопровождают. Стоимость процедуры – от 7 до 100 тысяч рублей. Полный вариант сопровождения – это 12 месяцев работы. В процессе сопровождения много заинтересованных сторон, между которыми наш правовой центр осуществляет взаимодействие и документооборот. Мы специализируемся на сохранении имущества, в том числе жилья при банкротстве с ипотекой. Поэтому помимо стандартного обмена документами между кредиторами, арбитражным судом, клиентом и арбитражным управляющим, в наше сопровождение включаются риелторы, компании экспертной оценки, Росреестр, кадастр, суды общей юрисдикции и так далее. До 20 сторон в сложных случаях. Поэтому и «пакет документов» сложнее и толще, чем в общепринятом случае, когда достаточно только кредитного договора и справок о доходах, и варьируется от состава собственности, которую необходимо уберечь от обращения взыскания на законных основаниях.

Галина Клименко — Для начала нужно разобраться, подходите ли вы под процедуру списания задолженностей без рисков для своего имущества. Стоимость может варьироваться от 80 тысяч до 150 тысяч рублей в зависимости от ситуации гражданина и процессуальных действий. Для начала работы нужен минимальный пакет личных документов от гражданина (паспорт, ИНН, СНИЛС и т.п.)

Контролирует кто-то организации, занимающиеся возвратом долгов?

Галина Клименко — ФССП контролирует, а Минюст является уполномоченным органом по даче разъяснений и толкований. Также более общий надзор за коллекторами осуществляет полиция и прокуратура в рамках своих полномочий Были ли случаи наказания коллекторов за превышение полномочий?

Галина Клименко - 11.02.2019 Новосибирский суд оштрафовал коллекторское агентство за превышение своих полномочий (угроз) из-за долга гражданина в размере 9 000 рублей. Суд пришёл к решению наложить административный штраф в размере 50 000 рублей. Данные случаи не единичны, таких ситуаций множество.

А деятельность управляющих кто-то контролирует? Или они сами по себе?

Юлия Черкашина — В ходе выполнения своей профессиональной деятельности финансовые управляющие допускают нарушения требований, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве). В частности, не исполняют в установленный срок обязанности по публикации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщений о введении в отношении гражданина процедуры банкротства, о наличии или отсутствии признаков преднамеренного, фиктивного банкротства, не направляются отчёты финансового управляющего о своей деятельности в адрес кредиторов. Следует также учитывать, что в соответствии с законодательством все мероприятия по выявлению имущества гражданина-банкрота, составлению его описи, проведению анализа финансового состояния должника, представлению в арбитражный суд положения о порядке, условиях и сроке реализации имущества гражданина должны быть выполнены арбитражным управляющим в разумные, возможно короткие сроки. В случае, если у самого гражданина, в отношении которого введена процедура банкротства, или его кредиторов имеются основания полагать, что деятельность финансового управляющего носит неправомерный характер, они вправе обратиться с мотивированной жалобой в Управление Росреестра региона, где рассматривается дело о банкротстве. При этом заявителем вместе с жалобой в обязательном порядке должны быть представлены документы, подтверждающие факты ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим обязанностей, возложенных на него законодательством о банкротстве.

Были ли в Новосибирской области случаи наказания арбитражных управляющих?

Юлия Черкашина — За первое полугодие текущего года в Управление Росреестра по Новосибирской области поступило 40 таких жалоб. По результатам их рассмотрения составлено 16 протоколов об административных правонарушениях. Казалось бы, немного. Однако необходимо учитывать, что за впервые совершённое административное правонарушение в этой сфере в зависимости от степени общественной опасности финансовому управляющему назначается наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей; а за повторное правонарушение он может быть дисквалифицирован на срок до 3 лет.

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