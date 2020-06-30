Зловонный протест: пенсионерка испачкала фекалиями качели

Фото online47

Пожилая жительница Ленобласти испачкала фекалиями качели — она требует установить вместо них клумбу; женщина психически нездорова и соседи ничего не могут с ней сделать.

Жители одного из дворов на улице Изотова в Гатчине уже несколько лет страдают от выходок местной пенсионерки. Об этом сообщает Online47.

«В Гатчине на улице Изотова бабушка уже несколько лет мажет качели фекалиями, а в прошлом году и вовсе пыталась их выкопать. В полицию обращались не раз. Сказали, что она уже состоит на учете и помочь они ничем не могут. В итоге вызвали скорую, бабулю увезли», – рассказали местные жители.

В комментариях к записи некоторые местные жители сообщили, что старушка не раз бросалась на них с лопатой.

Другие рассказали, что 90-летняя женщина психически нездорова и очень хочет, чтобы на месте ненавистных ей качелей появилась клумба.

Напомним,