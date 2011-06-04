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Актёр Ефремов приехал отдыхать на Алтай

сегодня 11:46

Фото instagram.com

Сын оскандалившегося Михаила Ефремова Никита приехал отдыхать в Республику Алтай; это его второй приезд.

Актёр Никита Ефремов, в то время, когда его известный отец Михаил Ефремов оказался на скамье подсудимых, решил отдохнуть на Горном Алтае. Информацией об этом артист поделился в своём Instagram.

«Для меня это место силы. Суровый и дикий дух Алтая резко сбрасывает всю городскую шелуху, все наносное, ненужное. Тут нигде от себя не спрячешься, ни в телефоне (связь тут не везде, а в некоторых местах ее вообще нет), ни в голове. Все вокруг возвращает в момент – природа, люди, звуки, цвета и запахи», – написал Ефремов (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. Сиб.фм).

Актёр отметил, что в первые пару дней он по инерции заходил в социальные сети и читал новости, но потом делал всё это намного реже. Теперь артист использует телефон только при крайней необходимости, а именно – когда нужно сделать фотографию.

Никита пообещал подробно рассказать своим подписчикам о горах, реках, водопадах и долинах Алтая.

Напомним, комедийный актёр Сергей Светлаков отдохнул на Алтае.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Республика Алтай
звёзды
Ефремов

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