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Ангар за 10 миллионов для спортивной школы в Убинке заинтересовал правоохранителей

сегодня 14:11

Фото «Убинский вестник» и «Ведомости»

Возбуждено уголовное дело по факту строительства в Убинском районе лыжной базы «Метелица»; возможно, речь идёт о завышенной стоимости.

Как сообщает «Убинский вестник» со ссылкой на сессию депутатов районного совета, уголовное расследование может быть связано с приобретением объекта по завышенной стоимости.

Здание лыжной базы ДЮСШ приобрела в феврале 2019 года за 10 миллионов рублей. Стоимость одного квадратного метра помещений ангарного типа достигает пятидесяти тысяч.

На несоответствие цены и качества неоднократно обращали внимание депутаты районного Совета депутатов и общественная организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Сделка выглядела сомнительной ещё и потому, что под требования закупки подходило единственное в районе здание, построенное несколькими месяцами ранее.

Уголовное дело возбуждено в отношении директора ДЮСШ Камиля Мухаметзянова. Недавно он вошёл в состав Совета депутатов Убинского района, заменив выбывшую в связи с уголовным преследованием депутата единоросса Ирину Магкееву.

В конце 2019 года Барабинский районный суд признал её виновной в хищение в крупном размере. Будучи директором муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения Убинского района», с использованием своего служебного положения она присвоила и допустила растрату 2,8 миллионов рублей.

Напомним, в феврале 2019 года руководство Убинского района попало под уголовное преследование за шантаж целой семьи.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Убинский район
уголовное дело

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