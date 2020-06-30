«Автор – злобный карлик»: в Новосибирске затравили мужчину за критику купающихся в фонтанах детей

Фото Густаво Зырянова, Софии Березовской / Сиб.фм, видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Настоящий скандал разгорелся в популярном новосибирском паблике под постом о купании детей в городских фонтанах; замечание автора о том, что водные процедуры в общественных местах выглядят как минимум странно, спровоцировало сотни негативных комментариев, среди которых «он просто чайлдфри» был самым деликатным.

Новосибирец Александр Петров вряд ли рассчитывал на такую реакцию, когда публиковал в городском паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» своё мнение по поводу купания детей в фонтанах. Мужчина посетовал, что, придя отдохнуть в Центральный парк, он надеялся полюбоваться на струи воды, а вместо этого увидел десятки детей, которые «в полуобнажённом виде носятся по площадке фонтана, валяются в нём, как свиньи». Происходящее он снял на видео.

Автор также обратил внимание, что фонтан – далеко не безопасное в санитарном плане место.

«Неизвестно, сколько всего ребёнок может там подцепить», – написал Александр, попутно удивившись безразличию родителей и охраны парка. По его словам, всё это происходит на глазах взрослых, которые не то что не запрещают детям залезать в воду, но и просто никак не реагируют на поведение ребятни.

Впрочем, в комментариях родители молчать не стали. Возмущённые претензиями автора, они обрушили на него настоящий фонтан словесного негатива.

Большинство участников обсуждения, как и ожидалось, не поддержали мужчину – его сразу записали «в яркого представителя чайлдфри» и назвали «злобным карликом».

Звучали и другие версии недовольства мужчины увиденным в Центральном парке. Кто-то предположил, что новосибирец завидовал резвящимся детям, поскольку сам был лишён подобных радостей.

«Испокон веков купались дети в фонтанах, и ничего. И вдруг — нарисовался», – отреагировала в комментарии Елена (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – ред.)

«И на гпнтб и на глобусе никто не помер и выросли нормальными», – согласилась Дарья.

Жительница Новосибирска Катюня тоже поделилась жизненным опытом: «Мы в зоопарке в бассейне с динозаврами купались 1июня)) и ничего страшного из нас не выросло».

«Это же дети, на улице жара. Кто вы такой, чтобы что-то запрещать», – негодовала Ирина. Её тёзка резонно замечала, что после долгой самоизоляции у ребятни появилась возможность порезвиться, и нельзя лишать детей такой радости.

Также комментаторы подчёркивали, что если конструкция фонтана не имеет ограждений, значит, ходить по нему можно.

«Там же нет табличек, что запрещено заходить? Нет. А у нас всё, что не запрещено, то разрешено», – пришли к выводу родители.

Впрочем, как заметили фотографы Сиб.фм, весёлые заплывы дети и подростки устраивают не только в Центральном парке, где размещён так называемый пешеходный фонтан. Купаются везде, где есть вода.

Среди нескольких сотен возмущённых мнением Александра Петрова немало набралось и тех, кто полностью разделяет его точку зрения.

«Администрация парка обязана следить за этим. Автора поддерживаю», – написал Иван. Того же мнения и ещё один пользователь по имени Илья. «Дети — это одно, а голые считай подростки могут отдохнуть и на пляже, прощать можно совсем малышам а не тем коням что на видео», – заметил мужчина.