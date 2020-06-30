Билайн открывает своим клиентам бесплатный доступ к YouTube Premium на 4 месяца
Фото: предоставлено ПАО «ВымпелКом»
Билайн предлагает своим клиентам 4 месяца бесплатного доступа к подписке YouTube Premium на популярные сервисы YouTube.
Подписка YouTube Premium объединяет популярные сервисы YouTube: сайт YouTube (18+), где собраны миллионы видеороликов и треков со всего мира, специальный ресурс YouTube Детям (6+) для самых маленьких слушателей и премиум-подписку на приложение YouTube Music (18+) со множеством музыкальных подборок на любой вкус.
Премиум-доступ позволит клиентам Билайн смотреть видео и слушать музыку без рекламы на любом устройстве: смартфоне, планшете или компьютере. Кроме этого, все сервисы работают даже в фоновом режиме смартфона, а также позволяют сохранять наиболее понравившийся контент прямо на устройства.
Активировать премиум-подписку можно на сайте https://moskva.beeline.ru/customers/products/youtubepremium/ и далее следовать инструкции.
Предложение доступно для всех клиентов Билайн, независимо от тарифа. Исключение составляют только те, кто ранее уже участвовал в акциях YouTube с бесплатной подпиской.
По истечении промо-периода стоимость подписки на YouTube Premium составит 199 рублей в месяц.
Акция действует с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
Более подробная информация об акции доступна на https://moskva.beeline.ru/customers/products/youtubepremium/
*Организатором рекламной акции, а также ответственным за распространение промо-кодов на подписку YouTube Premium является ПАО «ВымпелКом» адрес: 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, корп. 14, ОГРН 102770016663. Бесплатная подписка доступна для абонентов Билайн по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.
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