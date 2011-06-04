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Боится людей и не ориентируется на местности: поиски пропавшего во время прогулки подростка продолжаются в Новосибирске

сегодня 09:14

Фото с сайта ГУ МВД по НСО

14-летний подросток с особенностями развития пропал в Новосибирске 1 июля; пропавшего без вести ребёнка ищут полиция и волонтёры.

Подросток пропал во время прогулки от «ТЭЦ — 5» до улицы Зеленодолининской в районе лесополосы вечером 1 июля. Пропавший мальчик имеет особенности развития: у него слабо развита речь, он боится людей, не ориентируется на местности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

На поиски исчезнувшего ребёнка в ночь после исчезновения выезжали волонтёры поисково-спасательного отряда, в людных местах города развешаны ориентировки на пропавшего. Однако подросток пока так и не найден.

В полиции предполагают, что подросток мог забрести на одну из дач, в Октябрьском районе города.

«Граждан, имеющим дачные участки в районе ТЭЦ-5, пос. Раздольный, Золоотвале, убедительно просим проверить их на предмет возможного нахождения разыскиваемого», — обратилась полиция к новосибирцам.

Приметы пропавшего: рост 172 см, плотного телосложения (90 кг), волосы черного цвета, короткие, был одет в футболку черного цвета, шорты клетчатые зелено-серого цвета, на ногах сандалии коричневого цвета. На шортах имеется бирка с координатами, куда можно сообщить о его местоположении.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего ребенка, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 266-02-02, 232-17-70, 8-913-784-2062.

Напомним, в конце июня в Новосибирской области больше суток искали заблудившихся в лесу людей.

Автор:
Олеся Сметанникова

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