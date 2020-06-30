Больницы переполнены: в Карасукском районе в разы выросло количество заражённых коронавирусом

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Карантин в Карасукском районе продлили до 1 августа; гражданам рекомендуется избегать места массового скопления людей, носить маски, соблюдать дистанцию, отказаться от приёма гостей и поездок.

Количество заражённых в Карасукском районе выросло в несколько раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации Карасукского района Новосибирской области.

Глава района Александр Гофман призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Главный врач Карасукской ЦРБ Александр Лидер рассказал, что отделения для госпитализации больных переполнены. Сейчас госпитализированы 64 жителя Карасукского и Баганского районов. За последние сутки диагноз подтвердился у 17 из них, четыре человека умерли.

Продолжают заболевать медицинские работники. Решается вопрос с дополнительными койками из-за нехватки мест для размещения больных. Выросло количество случаев заболеваний COVID-19 с симптомами, добавил Лидер.

Руководитель Роспотребнадзора Юлия Куксова рассказала, что за последние сутки было зарегистрировано 17 новых случаев коронавируса, раньше было 2 в неделю.

Стоит отметить, что в районах соблюдение режима контролирует полиция, 140 человек получили предписания на самоизоляцию.

Напомним, 7 июля в Новосибирской области зарегистрировано 6724 случаев коронавируса.