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Большинство российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу

сегодня 17:01

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Большинство медиков в России не доверяют официальной статистике по количеству заражённых коронавирусом в стране; в меньшинстве те, кто считает, что данные по заболевшим завышены.

Российские врачи с опытом работы с больными COVID-19 не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса ФОМа и «Левада-центра».

С недоверием к официальной статистике заражённых коронавирусом относятся почти 60 % из 502 опрошенных медиков. Тех, кто считает, что статистика по заболевшим и умершим занижена – 49 %, другие 11 % считают, что официальные цифры занижены. В справедливость информации о количестве заражённых коронавирусом верят 23 % опрошенных врачей.

Напомним, 7 июля вспышку коронавируса зафиксировали в новосибирской психиатрической больнице.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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