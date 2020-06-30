Бросились спасать ребёнка и утонули: тела двух новосибирцев подняли из Оби

Фото МЧС

В Новосибирске утонули два человека – взрослый мужчина и молодой парень; по информации МЧС, они пытались спасти девочку, которая купалась без присмотра родителей.

Спасатели вытащили из Оби тела двух человек, которые бросились на помощь утопающей 12-летней девочке. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков. По информации ведомства, инцидент произошёл около 16:30 сегодня, 7 июля.

Как рассказал Винаков, ребёнок купался в водоёме без присмотра родителей.

Трагедия развернулась на запрещённом для купания месте, подчеркнули в МЧС. Когда девочка начала тонуть, на помощь ей бросились мужчина 1970 года рождения, 22-летний парень и подросток 2006 года рождения. О судьбе последнего пока неизвестно. По предварительной информации, он также мог утонуть.

Сейчас на месте работают спасатели МАСС и сотрудники МЧС, продолжаются поиски подростка 2006 года рождения. Девочка, которая купалась без присмотра взрослых, спасена. Подробности выясняются.

Напомним, в начале июля в Кузбассе утонула семья с детьми.