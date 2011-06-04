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Бузова выложила откровенные фото в купальнике

сегодня 18:19

Фото @buzova86

Певица Ольга Бузова сфотографировалась в купальнике и опубликовала снимки в социальных сетях; подписчики восхищаются и осуждают.

Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала откровенные фотографии себя в купальнике в социальных сетях.

Она призывает подписчиков радоваться лету и тоже фотографироваться в купальниках. Первый снимок сделан в Москве, судя по геолокации к изображению.

«Даёшь фото в купальниках Лето жеж Какие планы на сегодня?) Я мчу на работу», – гласит подпись певицы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).

Второй снимок – на Строгинской пойме в московском районе Строгино.

«Каждый новый день особенный как же я люблю тебя жизнь ценю каждое мгновение», – пишет Бузова.

Судя по самым популярным комментариям, люди либо восхищаются купальниками Бузовой, либо призывают её «заняться делом».

Напомним, 26 июня Бузова выложила сексуальные фотографии из бассейна.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

0

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instagram
Ольга Бузова

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