Бузова выложила откровенные фото в купальнике
Фото @buzova86
Певица Ольга Бузова сфотографировалась в купальнике и опубликовала снимки в социальных сетях; подписчики восхищаются и осуждают.
Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала откровенные фотографии себя в купальнике в социальных сетях.
Она призывает подписчиков радоваться лету и тоже фотографироваться в купальниках. Первый снимок сделан в Москве, судя по геолокации к изображению.
«Даёшь фото в купальниках Лето жеж Какие планы на сегодня?) Я мчу на работу», – гласит подпись певицы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим. Сиб.фм).
Второй снимок – на Строгинской пойме в московском районе Строгино.
«Каждый новый день особенный как же я люблю тебя жизнь ценю каждое мгновение», – пишет Бузова.
Судя по самым популярным комментариям, люди либо восхищаются купальниками Бузовой, либо призывают её «заняться делом».
Напомним, 26 июня Бузова выложила сексуальные фотографии из бассейна.
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