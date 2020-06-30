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Четыре смерти, 113 заражений: сообщение оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирске 7 июля

сегодня 12:20

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Четыре человека с установленным коронавирусом скончались в инфекционных стационарах Новосибирской области за минувшие сутки; выявлено 113 новых случаев заражений.

Ещё у 113 человек в Новосибирской области подтвердился коронавирус. Публикуем официальное сообщение регионального оперативного штаба по ситуации на 7 июля.

"По данным оперативного штаба на утро 7 июля в Новосибирской области выявлено 6 724 случая инфицирования СOVID-19 (+113 за последние сутки), в том числе 397 детей. 4 300 пациентов выписаны с выздоровлением(+155 за сутки).

Скончались ещё четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и женщина в возрасте 73 лет. Всего в регионе зафиксировано 120 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 481.

В больницы районов области госпитализированы 697 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 229 236 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 937 жителей региона, 27 005 человек сняты с меднаблюдения".

Автор:
Мария Машанова
журналист

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коронавирус
Новосибирск

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