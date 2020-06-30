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Денег не пожалели: стала известна сумма выплат в избирательных комиссиях при голосовании по Конституции

сегодня 17:21

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, со страницы Павла Синкевича в Facebook

За работу при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в главный документ страны члены избиркомов получили гонорар; один из участников процесса признался, что это была самая крупная сумма в истории выборов.

Работу в участковой избирательной комиссии при подготовке и проведении общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции оценили в более чем 10 000 рублей. Скриншот с полученным вознаграждением выложил новосибирец Павел Синкевич.

Сумма, которая пришла на банковскую карту члена избиркома, составила 10 558 рублей 32 копейки.

«Это самая большая зарплата за все время, что я там работаю. До этого лидировала зарплата за президентские выборы – около 7 тысяч рублей», – отметил член УИК № 1925 Новосибирска.

Он отметил, что полученная сумма была выплачена за 7 дней голосования и подготовку к ним.

«И не подумайте дурного, зарплаты дают только за выборы, а не каждый месяц.

Также он подчеркнул, что вознаграждение не выросло после увеличения нагрузки в работе.

Сколько пришлось отработать по факту, Павел Синкевич не уточнил. Общероссийское голосование длилось 7 дней.

В марте 2020 года ЦИК утвердил распределение средств, выделенных на проведение общероссийского голосования. Один час работы сотрудника УИК в ходе кампании Центризбирком оценил в 37 рублей.

18 июня секретарь ЦИК России Майя Гришина отмечала, что участие в работе комиссий является общественной обязанностью.

Напомним, 3 июля президент Владимир Путин подписал документ о внесении поправок в Конституцию.

Автор:
Михаил Докукин
блогер, фотограф, путешественник

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Теги

Новосибирск
Россия
Конституция
Голосованине

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