Детский сад с зимней оранжереей и школу с музеем строят в Новосибирской области по нацпроекту

Фото с сайта правительства НСО

Детский сад на ул. Краузе и школу на ул. Михаила Немыткина строят в Новосибирске по национальному проекту «Жилье и городская среда»; работы идут под контролем министерства строительства Новосибирской области.

Два социально важных объекта появятся в Калининском районе Новосибирска, где сегодня активно строится жильё. При этом развитие территории ведётся комплексно, параллельно с вводом новых жилых домов возводятся социально важные объекты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

В этом году в районе уже была достроена и открыта школа на ул. Тюленина вместимостью 1 100 мест, теперь стартовало строительство еще одной школы и детского сада.

«Новая школа на улице Михаила Немыткина рассчитана на 1 100 мест, при ее строительстве применен типовой проект, включенный в реестр РФ как экономически эффективный, – отметил Иван Шмидт. – В здании площадью более 15 тысяч кв. м будут созданы все условия для получения качественного современного образования: помимо классных помещений, здесь предусмотрены различные лаборатории, большая столовая, библиотека, школьный музей, спортзалы с душевыми. Сегодня подрядчик уже завершил подготовительные работы, обустроил свайное поле и приступил к возведению стен».

Общая стоимость объекта – более миллиарда рублей. Новое здание переменной этажности – от 3 до 4 этажей – возводится силами подрядной организации ООО «Армаком». Строительство объекта планируется завершить в 2021 году.

Иван Шмидт акцентировал внимание на темпах строительства детского сада на ул. Краузе. Подрядчик – ООО «Гранит-Н» – ведет строительство четко согласно графику, строители уже приступили к обустройству инженерных систем и возведению каркаса здания, общая площадь которого почти 4 тыс. кв. м. Проектная мощность нового детского сала – 160 мест (это 6 групп, одна из которых – для детей ясельного возраста). В здании по проекту будут обустроены групповые помещения, медкабинет, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, а также зимний сад.

«Детский сад на ул. Краузе – один из 20 детских садов региона, которые будут введены в эксплуатацию в 2020 году в рамках национальных проектов. Это позволит создать дополнительно 3875 новых мест для дошкольников, в том числе, 1200 ясельных, в городах Новосибирск, Искитим, Чулым и Обь, и в рабочих поселках Кольцово, Сузун и Мошково, селах Мамоново, Криводановка и Марусино», – подчеркнул Иван Шмидт.

Напомним, в этом году в Новосибирской области по нацпроекту также строят более 40 ФАПов.