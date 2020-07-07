Достоин танцевального шоу: сибирский «Пухляш» станцевал на парковке

Фото и видео из Instagram Дмитрия Красилова

Участник группы Little Big Дмитрий Красилов не стесняется танцевать в публичных местах; последний ролик он записал на стоянке автомобилей.

Танцор Дмитрий Красилов, выросший в Алтайском крае, продолжает радовать поклонников задорными танцами. На этот раз он без стеснения танцевал на территории парковки. Ролик с танцами он можно увидеть на странице «Пухляша» в Instagram.

В видео Красилов танцует под хит украинского певца Макса Барских «Двое». «Пухляш» отметил, что он явно достоин участвовать в шоу «Танцы» на телеканале ТНТ.

Поклонники артиста отметили, что он прекрасно танцует. Однако нашлись хейтеры, которые в грубой форме обратили внимание на вес Красилова.

Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае. Он прославился после участия в клипе Uno, в котором зажигал в комбинезоне лавандового цвета. Ролик набрал более 118 миллионов человек.

После этого он участвовал в проекте Анны Седоковой, снялся в нескольких сериалах («ИП Пирогова», «Дылды», «Ивановы-Ивановы»), был гостем на шоу «Вечерний Ургант». Журнал Forbes включил танцора в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет.

Напомним, в июне Дмитрий Красилов снял безумное видео в честь Дня медика.