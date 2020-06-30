Двое погибли, спасая 12-летнюю девочку в Новосибирске: в МЧС раскрыли подробности трагедии на Оби

Фото МЧС

В Новосибирске спасатели нашли тела двоих человек, которые пытались спасти тонущего ребёнка; по данным МЧС, на запрещённом для купания месте отдыхала семья из семи человек.

Утопающих детей на Оби, при спасении которых погибли мужчина и 22-летний парень, было двое. Уточнённые данные раскрыли в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Ранее сообщалось, что трое человек бросились на помощь тонущей 12-летней девочке, однако позже выяснилось, что 14-летний подросток также уходил под воду вместе с ней.

По данным МЧС, тела двоих уже достали из воды, а поиски подростка всё ещё продолжаются. По предварительной версии, он также погиб. Девочку удалось вытолкнуть к суше, она жива, сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на отдыхе находилась семья из семи человек. Дети купались в запрещённом для этих целей месте. Спасатели МАСС и сотрудники МЧС продолжают поиски.

Напомним, в начале июля в Кузбассе утонула семья с детьми.