Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Двое погибли, спасая 12-летнюю девочку в Новосибирске: в МЧС раскрыли подробности трагедии на Оби

сегодня 20:13

Фото МЧС

В Новосибирске спасатели нашли тела двоих человек, которые пытались спасти тонущего ребёнка; по данным МЧС, на запрещённом для купания месте отдыхала семья из семи человек.

Утопающих детей на Оби, при спасении которых погибли мужчина и 22-летний парень, было двое. Уточнённые данные раскрыли в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Ранее сообщалось, что трое человек бросились на помощь тонущей 12-летней девочке, однако позже выяснилось, что 14-летний подросток также уходил под воду вместе с ней.

По данным МЧС, тела двоих уже достали из воды, а поиски подростка всё ещё продолжаются. По предварительной версии, он также погиб. Девочку удалось вытолкнуть к суше, она жива, сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что на отдыхе находилась семья из семи человек. Дети купались в запрещённом для этих целей месте. Спасатели МАСС и сотрудники МЧС продолжают поиски.

Напомним, в начале июля в Кузбассе утонула семья с детьми.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

180183
Выплата 10000: россияне просят Путина выдать ещё одно пособие в августе
169701
Единственный регион России высказался против поправок в Конституцию
128998
Вторая волна выплат 10000 рублей: в ПФР назвали сроки зачисления денег
80752
Режим полной самоизоляции отменили в Новосибирске с 1 июля
80315
Президент Путин ответил на вопрос о выплатах 10000 рублей на детей старше 16 лет
55980
6 693 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
50891
50 тысяч в год каждому: в России планируют новые выплаты на детей