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Ещё 24 человека умерли от коронавируса в Москве: заболевших становится меньше

сегодня 07:13

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Число новых случаев коронавируса в Москве почти в 3 раза меньше, чем месяц назад; умерли 24 человека.

В столице подтверждено 685 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти в 3 раза меньше, чем месяц назад, когда было выявлено 1992 случая COVID-19. За неделю количество новых случаев сократилось на 12,4%. Уже 6 дней число новых заболевших держится на низком уровне около 600. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Среди новых выявленных случаев:

🔹44,2% — от 18 до 45 лет

🔹31,2% — от 46 до 65 лет

🔹13,2% — от 66 до 79 лет

🔹4,2% — старше 80 лет

🔹7,2% — дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Вместе с положительной динамикой в штабе сообщили о новых смертях.

«В Москве скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Напомним, в Новосибирске на утро 7 июля умерли от коронавируса 116 человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Москва
коронавирус

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