Ещё 6368 человек заразились коронавирусом в России

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

6368 новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за прошедшие сутки; в инфекционных стационарах умерли 198 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах. 198 человек умерли. Об этом 7 июля сообщает федеральный оперативный штаб.

🔸Москва — 629

🔸Ханты-Мансийский АО — 283

🔸Санкт-Петербург — 278

🔸Иркутская область — 245

🔸Свердловская область — 226

🔸Нижегородская область — 198

🔸Ямало-Ненецкий АО — 189

🔸Московская область — 177

🔸Алтайский край — 171

🔸Мурманская область — 158

🔸Воронежская область — 139

🔸Челябинская область — 138

🔸Красноярский край — 132

🔸Архангельская область — 119

🔸Новосибирская область — 113

🔸Ульяновская область — 105

🔸Республика Коми — 104

🔸Самарская область — 102

🔸Саратовская область — 95

🔸Хабаровский край — 94

🔸Волгоградская область — 92

🔸Ростовская область — 90

🔸Оренбургская область — 86

🔸Омская область — 82

🔸Ставропольский край — 79

🔸Тюменская область — 78

🔸Республика Тыва — 73

🔸Пензенская область — 68

🔸Тульская область — 67

🔸Чувашская Республика — 67

🔸Кемеровская область — 67

🔸Ивановская область — 66

🔸Приморский край — 60

🔸Краснодарский край — 59

🔸Курганская область — 58

🔸Орловская область — 54

🔸Кировская область — 53

🔸Томская область — 53

🔸Ленинградская область — 52

🔸Пермский край — 52

🔸Белгородская область — 49

🔸Республика Дагестан — 48

🔸Республика Башкортостан — 48

🔸Владимирская область — 47

🔸Калужская область — 47

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 46

🔸Республика Саха (Якутия) — 46

🔸Камчатский край — 45

🔸Смоленская область — 42

🔸Тамбовская область — 42

🔸Забайкальский край — 42

🔸Сахалинская область — 42

🔸Брянская область — 41

🔸Астраханская область — 40

🔸Курская область — 39

🔸Ярославская область — 38

🔸Псковская область — 38

🔸Рязанская область — 36

🔸Тверская область — 36

🔸Новгородская область — 36

🔸Республика Татарстан — 36

🔸Республика Мордовия — 35

🔸Костромская область — 34

🔸Липецкая область — 34

🔸Республика Бурятия — 34

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 32

🔸Республика Марий Эл — 29

🔸Амурская область — 28

🔸Республика Хакасия — 26

🔸Республика Адыгея — 24

🔸Республика Алтай — 22

🔸Республика Северная Осетия — 20

🔸Вологодская область — 19

🔸Республика Карелия — 17

🔸Удмуртская Республика — 17

🔸Республика Ингушетия — 16

🔸Калининградская область — 14

🔸Магаданская область — 12

🔸Чеченская Республика — 9

🔸Еврейская АО — 5

🔸Севастополь — 5

🔸Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.