Ещё 6368 человек заразились коронавирусом в России
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
6368 новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за прошедшие сутки; в инфекционных стационарах умерли 198 пациентов.
За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса в 82 регионах. 198 человек умерли. Об этом 7 июля сообщает федеральный оперативный штаб.
🔸Москва — 629
🔸Ханты-Мансийский АО — 283
🔸Санкт-Петербург — 278
🔸Иркутская область — 245
🔸Свердловская область — 226
🔸Нижегородская область — 198
🔸Ямало-Ненецкий АО — 189
🔸Московская область — 177
🔸Алтайский край — 171
🔸Мурманская область — 158
🔸Воронежская область — 139
🔸Челябинская область — 138
🔸Красноярский край — 132
🔸Архангельская область — 119
🔸Новосибирская область — 113
🔸Ульяновская область — 105
🔸Республика Коми — 104
🔸Самарская область — 102
🔸Саратовская область — 95
🔸Хабаровский край — 94
🔸Волгоградская область — 92
🔸Ростовская область — 90
🔸Оренбургская область — 86
🔸Омская область — 82
🔸Ставропольский край — 79
🔸Тюменская область — 78
🔸Республика Тыва — 73
🔸Пензенская область — 68
🔸Тульская область — 67
🔸Чувашская Республика — 67
🔸Кемеровская область — 67
🔸Ивановская область — 66
🔸Приморский край — 60
🔸Краснодарский край — 59
🔸Курганская область — 58
🔸Орловская область — 54
🔸Кировская область — 53
🔸Томская область — 53
🔸Ленинградская область — 52
🔸Пермский край — 52
🔸Белгородская область — 49
🔸Республика Дагестан — 48
🔸Республика Башкортостан — 48
🔸Владимирская область — 47
🔸Калужская область — 47
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 46
🔸Республика Саха (Якутия) — 46
🔸Камчатский край — 45
🔸Смоленская область — 42
🔸Тамбовская область — 42
🔸Забайкальский край — 42
🔸Сахалинская область — 42
🔸Брянская область — 41
🔸Астраханская область — 40
🔸Курская область — 39
🔸Ярославская область — 38
🔸Псковская область — 38
🔸Рязанская область — 36
🔸Тверская область — 36
🔸Новгородская область — 36
🔸Республика Татарстан — 36
🔸Республика Мордовия — 35
🔸Костромская область — 34
🔸Липецкая область — 34
🔸Республика Бурятия — 34
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 32
🔸Республика Марий Эл — 29
🔸Амурская область — 28
🔸Республика Хакасия — 26
🔸Республика Адыгея — 24
🔸Республика Алтай — 22
🔸Республика Северная Осетия — 20
🔸Вологодская область — 19
🔸Республика Карелия — 17
🔸Удмуртская Республика — 17
🔸Республика Ингушетия — 16
🔸Калининградская область — 14
🔸Магаданская область — 12
🔸Чеченская Республика — 9
🔸Еврейская АО — 5
🔸Севастополь — 5
🔸Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.
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