Ещё четыре пациента с коронавирусом умерли в Новосибирске: подробности о новых жертвах COVID-19

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Количество пациентов, умерших от коронавируса, в инфекционных стационарах Новосибирской области, достигло 120 человек; за последние сутки умерли четверо больных.

Четыре пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией скончались за минувшие сутки в Новосибирской области. Об этом 7 июля сообщает региональной оперативный штаб.

По данным медиков, в стационарах умерли трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 год и 73-летняя женщина.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.