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Ещё в одном районе Республики Алтай произошла вспышка коронавируса

сегодня 17:16

Фото с сайта pixabay.com

В одном из районов Горного Алтая резко увеличилось количество заболевших COVID-19; закрывать территорию на карантин пока не планируют.

В Усть-Канском районе Республики Алтай зафиксирована вспышка коронавируса. За последние 24 часа там заразились ещё 20 человек, сообщил оперативный штаб по региону.

«За прошедшие сутки выявлено 44 новых случая коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у 20 жителей Усть-Канского района, в том числе у девяти детей», – говорится в сообщении.

С начала пандемии в республике выявлено 936 случаев заболевания COVID-19, из них 30 – в Усть-Канском районе. По данным «Интерфакса», закрывать район на карантин не собираются.

В настоящее время в регионе полностью закрыт только Кош-Агачский район, в котором коронавирус подтверждён у 507 человек.

Напомним, 7 июля стало известно, что в Горном Алтае отдыхает актёр Никита Ефремов.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Республика Алтай
коронавирус

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