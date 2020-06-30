Есть чем гордиться

Работа очередного созыва горсовета Новосибирска стала фундаментом для дальнейшего развития мегаполиса

Фото предоставлены Советом депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев провёл большую пресс-конференцию. На ней он подводил итоги не только текущего политического сезона, но и всей пятилетней работы. Осенью новосибирцам предстоит выбрать новый состав представительного органа.

Наказы избирателей

Муниципальные депутаты с полным правом могут называться слугами народа. Они – ближайший уровень власти и главная надежда избирателей. Уже на предвыборном этапе они вместе с доверием людей получают весомый пакет прямых поручений, оформленных в виде наказов.

«Важно отметить, что из созыва в созыв растёт количество как самих наказов, так и их исполнения. Это значит, что взаимодействие депутата на округе со своими избирателями становится более тесным и продуктивным. Люди больше доверяют своему депутату, понимая, что от их инициативы и совместной работы округ становится комфортнее и благоустроеннее. И депутату в таком случае легче сориентироваться, что на округе является наиболее проблемным», – объяснил Дмитрий Асанцев.

Нынешний созыв установил рекорд по исполнению наказов. Уже реализовано более 2,5 тысячи наказов, до конца года список пополнят ещё 600. Общее количество более чем в два раза превысит результативность работы предыдущего созыва.

Общая сумма затрат по этим проектам составила 6,4 миллиарда рублей. Около половины этой суммы приходится на проекты, значимые для всего города. Это строительство школ на Южно-Чемском жилмассиве, в микрорайоне «Весенний», в «Чистой слободе», на Горском жилмассиве, капитальный ремонт школы № 82 на улице Гоголя, реконструкция и строительство детских садов на улице Кошурникова и на Южно-Чемском жилмассиве.

Остальные выполненные наказы может быть и не такие дорогостоящие, но реализация каждого из них делает комфортнее жизнь местных жителей.

Сейчас у новосибирцев снова есть возможность рассказать о своих насущных проблемах и донести их до народных избранников. Сформировать новые наказы можно на собраниях жителей. Процедура очень простая – полный регламент можно найти на сайте горсовета. Самое важное, что даже если кандидат не выиграет выборы, наказы от него могут перейти победителю голосования.

Деньги любят счёт

В этом созыве депутаты добились создания рабочей группы по анализу межбюджетных отношений Новосибирской области и города Новосибирска. В неё вошли представители горсовета, мэрии, Заксобрания и регионального правительства.

В результате удалось добиться отчислений от налога по упрощённой системе налогообложения. Теперь город получает 10 процентов от собранных средств. Уже в первый год применения бюджет получил около 1 миллиарда рублей. Пятая часть сборов от транспортного налога теперь тоже остаётся в муниципалитете и идёт на городские нужды.

Также удалось добиться выделения из областного бюджета значительных сумм на уплату налога на имущество автотранспортных предприятий, на отсыпку дорог частного сектора, на индексацию заработной платы бюджетников.

Депутаты уверены, что эту работу продолжит и новый созыв.

«У нас выстроены конструктивные взаимоотношения с губернатором области, с депутатами Законодательного собрания. Руководство региона нас слышит, всегда открыто для обсуждения. Все мы понимаем, что Новосибирск – локомотив развития всей области и от инвестиционной привлекательности столицы Сибири, от его возможностей для развития во многом зависит благосостояние всей области», – отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Федеральный уровень

Коронавирус принёс много проблем всей стране. По предварительным подсчётам, из-за различных санитарных ограничений и приостановки работы целых отраслей бюджет Новосибирска недополучит более 2,5 млрд рублей. Горсовет оперативно отреагировал на сложившуюся ситуацию и направил в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина обращение с просьбой принять ряд мер поддержки. Речь шла о расширении списка пострадавших отраслей, увеличении лимитов помощи на выплату зарплат работникам из малого и среднего бизнеса, поддержке арендодателей, муниципальных предприятий.

Ещё одно предложение касалось введения моратория на повышение коммунальных тарифов в 2020 году.

«В условиях пандемии мы считаем необходимым не повышать тарифы на электричество, воду, отопление, газ, другие коммунальные услуги для населения, а оставить их на уровне прошлого года. Сейчас даже небольшая экономия в семейном бюджете крайне важна! Это дополнительные деньги на питание детей, на поддержание уровня жизни. Это важно и для того, чтобы люди психологически лучше пережили время перемен, время кризиса, когда любая поддержка важна и человек знает, что он не остается один на один с проблемами. Сдерживание тарифов – это то, что необходимо делать, если мы говорим о помощи людям в это непростое время», – отметил Дмитрий Асанцев.

Как напомнил председатель городского совета, депутаты в течение всего срока этого созыва обращались на федеральный уровень с различными инициативами, для решения местных проблем с помощью изменения федерального законодательства. За пять лет в Москву было направлено более 20 обращений, около половины из которых были инициированы крупнейшей фракцией – представителями «Единой России». И многие из них получили поддержку.

Комфортная жизнь

Отдельного упоминания достойны ещё два проекта, реализация которых началась по инициативе депутатов шестого созыва.

Один из них – «Территория детства» – касается самых маленьких новосибирцев. Он предполагает установку детских и спортивных площадок во всех районах города. В прошлом году они появилась в 33 дворовых территориях. В этом году проект охватит ещё 26 адресов.

А проект «Городская среда» направлен на благоустройство не только общих придомовых территорий, но и мест массового отдыха. Проводится ремонт проездов во дворах, систем уличного освещения, высаживаются новые деревья, устанавливаются детские площадки, оборудуются парковочные места. При этом программа включает в себя, казалось бы, мелкие детали, которые в целом и создают комфортную среду – где-то устанавливают урны для мусора, где-то появляются новые скамейки для отдыха.

Благоустройство дворов в рамках партийного проекта «Комфортная городская среда» 2018 год — 106 дворов 2019 год — 46 дворов 2020 год — 46 дворов.

Здоровье нации

Напомнил Дмитрий Асанцев и о ещё одном направлении работы депутатов. Депутаты предложили скорректировать федеральный закон, регулирующий работу предприятий общественного питания. Инициатива касается точек по продаже пива и других спиртных напитков, которые размещаются в жилых домах и работают под видом кафе. Теперь у муниципалитетов будет больше рычагов для прекращения деятельности изворотливых коммерсантов.

Другая инициатива была направлена на ограничение продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Беспокойство за подрастающее поколение высказывали родители и педагоги. Теперь, благодаря местным депутатам, их услышали на региональном и федеральном уровне.