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Фальшивые купюры на 300 тысяч рублей сбыл житель Горного Алтая в Новосибирске

сегодня 09:51

Фото из открытых источников, видео «МВД Медиа»

Новосибирские полицейские задержали 27-летнего жителя Республики Алтай; по версии следователей, он сбыл в Новосибирске 60 поддельных пятитысячных купюр.

Полицейские задержали 27-летнего жителя Республики Алтай. Молодой человек подозревается в сбыте фальшивых денежных купюр на территории Новосибирска. Информация об этом появилась на канале «МВД Медиа».

В Новосибирске мужчина жил у своих знакомых, официально нигде не работая. Подозреваемый имеет образование в сфере информационных технологий. По версии следствия, через интернет он вышел на поставщика поддельных денежных знаков. Фальшивые купюры он получал по почте и затем сбывал их в магазинах мегаполиса.

Полицейские установили два факта, когда подозреваемый расплачивался поддельными денежными купюрами номиналом 5000 рублей: в одном случае он приобрёл сотовый телефон, в другом – продукты питания. В то же время оперативные сотрудники полиции располагают информацией, что подозреваемый сбыл в общей сложности 60 купюр указанного номинала.

Задержанный уже дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, новосибирская полиция назвала самые популярные места сбыта фальшивых купюр.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

полиция
Новосибирск
фальшивые купюры

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