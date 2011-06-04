Финалист «Замуж за Бузову» стал ведущим нового шоу на ТНТ

Фото телеканала ТНТ

Финалист шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков – ведущий нового проекта на телеканале ТНТ; новое шоу называется «Битва дизайнеров».

Уроженец Читы и финалист шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков стал ведущим нового телевизионного проекта. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Новый проекта телеканала ТНТ называется «Битва дизайнеров» – участники шоу будут делать крутой ремонт в экстремальных условиях.

Ведущие в первых программах: Валентин Коробков, Анастасия Денисова, Денис Косяков, Полина Максимова и другие. Шоу начнут транслировать с 11 июля, первый выпуск – в 11:00.

«Битва дизайнеров» – это шоу без аналогов, свежий и новый взгляд на обычное и скучное шоу о ремонте. Создатели проекта сделали яркий микс из ремонтной программы и шоу талантов.

Участники шоу – дизайнеры из разных уголков страны. Им предстоит сделать ремонт в ограниченные сроки и с ограниченным бюджетом. Клиенты – обычные семьи, судьи – именитые дизайнеры и звёзды. Главный приз – место ведущего проекта.

Напомним, 29 июня ТНТ объявил дату старта одного из лучших мировых сериалов.