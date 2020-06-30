Фотосессия на стиле: новый клип «Ленинграда» набрал больше миллиона просмотров за три дня
Скриншоты клипа группы «Ленинград»
Группировка «Ленинград» презентовала новый клип; «Фотосессия» за три дня набрала больше миллиона просмотров и 33 тысячи лайков.
На YouTube-канале группы «Ленинград» состоялась премьера первого в этом году видеоклипа на песню «Фотосессия». Клип за три дня набрал больше миллиона просмотров и 33 тысячи лайков.
Российский певец Сергей Шнуров решил возродить группировку «Ленинград» и снял новое видео на песню «Фотосессия». Клип стилизован под меняющиеся обложки и страницы журналов о моде и светской жизни.
Звездой клипа стала новая солистка «Ленинграда» Виктория Кузьмина, которая имеет в группе имидж «бабы-бомбы». Она, по словам музыкантов, «способна исполнять любые песни и танцевать любые танцы».
Напомним, Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала.
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