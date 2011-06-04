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«Где мой калькулятор?!»: названа самая высокооплачиваемая профессия на «удалёнке»

сегодня 11:25

Фото с сайта pixabay.com

Самые высокие зарплаты на «удалёнке» – у бухгалтеров; в месяц они получают до 250 тысяч рублей.

Бухгалтеры оказались самыми высокооплачиваемыми специалистами в России во время работы на «удалёнке» – к таким выводам пришли аналитики сервиса «Работа.ру», пишут «РИА Новости».

В исследовании отмечается, что главный бухгалтер в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом, может получать до 250 тысяч рублей в месяц.

Особенно востребованы специалисты, которых отличает оперативность и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой.

Почти столько же – до 200 тысяч рублей – могут заработать переводчики с английского языка. Итоговый доход зависит от количества выполненных заказов.

«Зарплату до 120 тысяч рублей при дистанционной работе также может получать специалист по контекстной рекламе с опытом от одного года, который должен будет создавать и вести рекламные кампании в системах "Яндекс.Директ", Google AdWords, настраивать аналитику в Google Analytics, "Яндекс.Метрика" и анализировать эффективность рекламных источников», – говорится в отчёте «Работа.ру».

Напомним, ранее сообщалось, что средняя зарплата в Новосибирской области составляет около 40 тысяч рублей в месяц.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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