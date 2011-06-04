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Испугалась агрессора: порезавшая мужа-полицейского расплакалась на следственном эксперименте

сегодня 02:11

Фото СКР

Подозреваемая в убийстве мужа жительница Ленобласти не сдержала эмоций на следственном эксперименте; девушка сказала, что все лишь попыталась отпугнуть агрессивного мужа.

Следователи Выборга возбудили уголовное дело в отношении 25-летней женщины, по статье «Покушение на убийство». Сейчас подозреваемая задержана. Об этом сообщает Online47.

Днем ранее уже сообщалось о едва не случившейся трагедии неподалеку от Выборга: попавший в больницу лейтенант рассказал, что пять ножевых ранений ему насела жена. Пострадавший отметил, что удары ножом женщина нанесла после того, как он взял ее на руки.

По версии следствия, подозреваемая напала на своего мужа с кухонным ножом неподалеку от поселка Чулково во время ссоры, из-за возникших у нее личных неприязненных отношений. В результате нападения девушка умышленно нанесла ему телесные повреждения, в том числе в виде открытой раны брюшной полости.

Во время следственного эксперимента девушка объяснила, что всего лишь пыталась отпугнуть агрессора, а после расплакалась и рассказала, что супруг пинал ее и угрожал убить.

Видеозапись была опубликована пресс-службой СУ следственного комитета России по Ленобласти в этот понедельник, 6 июля. Сообщается, что с места происшествия изъяли нож. Сейчас подозреваемая находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, на прошлой неделе жители Кузбасса убили и подожгли девушку.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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