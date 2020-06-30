Иван Купала в Новосибирске: горожанам 7 июля нужно ходить с оглядкой

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм и из открытых источников

Языческий праздник, прошедший проверку временем, отметят сегодня в Новосибирске; на открытых пляжах не будет массовых гуляний.

Ивана Купала – праздник языческий, но отмечают его до сих пор. По традиции в ночь на Ивана Купалу люди собирали росу. Они умывались ей и верили, что после таких процедур человек будет здоров целый год.

Принято было наряжаться, надевать на голову венки и разжигать костры. Считалось, что тот, кто выше прыгнет, станет самым счастливым, остальные же перепрыгивали и таким образом очищались от всего негативного.

У молодых и незамужних девушек тоже были свои традиции. Например, они пускали в воду венки. Тот венок, который далеко уплывёт и не утонет, принесёт владелице скорый, долгий и счастливый брак.

Также люди вечером шли собирать цветок иван-да-марья. Он необычен своим окрасом, будто на одном стебле находится сразу два разноцветных цветка. По преданию это брат и сестра, безнадёжно полюбившие друг друга. Такое растение защищает дом от врагов и воров.

Ещё один магический цветок пытались найти люди – папоротник. Считалось, что в эту ночь он расцветает, а нашедшему дарит богатства и сокровища.

В Новосибирске обычно праздник Ивана Купалы широко отмечали на пляжах. В этом году массовых мероприятий не будет. Даже два открытых для посещения пляжа «Бургинский» и «У моря Обского» объявили об отмене гуляний из-за коронавируса.

Частично в Новосибирске 7 июня выключат фонтаны, чтобы не допустить купания в них.

Но, несмотря на все ограничения, ходить по городу сегодня следует с оглядкой. Именно в день Ивана Купалы принято обливаться на улицах и обливать случайных прохожих. Забава особенно популярна у детей. Нередко она оборачивается конфликтами: дети выплёскивают воду в салоны проезжающих автомобилей и пассажирского транспорта, что, естественно, не нравится людям.

Погода в Новосибирске сегодня будет сопутствовать любителям обливаний. Практически весь день будет тепло и солнечно. Воздух прогреется до +25 градусов. Только в обед синоптики пообещали небольшой дождь.

Напомним, 4 июля в Центральном парке официально включили новый фонтан.