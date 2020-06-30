Израиль снова ужесточает карантинные меры из-за коронавируса

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Из-за вспышки коронавируса в Израиле снова вводят карантин; за последние сутки выявлено 818 новых случаев.

В Израиле приняли решение ужесточить карантинные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. В частности, снова решено закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий.

Как сообщает The Jerusalem Post, об этом объявил на пресс-конференции глава Минздрава Израиля Юлий Эдельштейн.

Кроме того, вступают в силу ограничения на число находящихся лиц в синагогах, ресторанах и автобусах. Сообщает РТ.

По последним данным, в Израиле выявили 30 749 случаев коронавируса, 818 из них — за последние сутки.

«Нам остаётся один шаг до полного карантина», — отметил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Напомним, в Новосибирске разрешили работу летних кафе.