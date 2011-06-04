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Как распорядиться материнским капиталом до того, как ребёнку исполнится 3 года: инструкция ПФР

сегодня 12:29

Фото Pixabay.com

Закон не ограничивает сроки обращения за материнским капиталом после возникновения права на маткапитал; однако многие семьи предпочитают не откладывать получение сертификата.

Средствами маткапитала можно воспользоваться, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Однако деньги можно потратить только по предусмотренным законом направлениям, а именно:

  • направить на погашение ипотечного кредита или на первый взнос по кредиту при покупке (строительстве) жилья;
  • направить на оплату яслей или детского сада, в том числе и за старшего ребенка;
  • оплатить при необходимости товары и услуги для социальной адаптации и реабилитации ребенка, имеющего инвалидность;
  • получить часть средств капитала в виде ежемесячных выплат до исполнения ребенку трех лет. Эта мера введена для семей, в которых второй ребенок появился в период с 1 января 2018 года.

Фото со страницы Новосибирского отделения ПФР ВКонтакте

Как уточнили в Новосибирском отделении ПФР, по остальным направлениям средства капитала семья может использовать, когда ребенку исполнится 3 года.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как можно воспользоваться средствами материнского капитала после того, как ребёнку исполнится три года.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

пособия
маткапитал

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