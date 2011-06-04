Как распорядиться материнским капиталом до того, как ребёнку исполнится 3 года: инструкция ПФР
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Закон не ограничивает сроки обращения за материнским капиталом после возникновения права на маткапитал; однако многие семьи предпочитают не откладывать получение сертификата.
Средствами маткапитала можно воспользоваться, не дожидаясь, когда ребенку исполнится 3 года. Однако деньги можно потратить только по предусмотренным законом направлениям, а именно:
Фото со страницы Новосибирского отделения ПФР ВКонтакте
Как уточнили в Новосибирском отделении ПФР, по остальным направлениям средства капитала семья может использовать, когда ребенку исполнится 3 года.
Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как можно воспользоваться средствами материнского капитала после того, как ребёнку исполнится три года.
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