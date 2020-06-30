Когда в Новосибирске откроют кинотеатры: полпред Меняйло ответил на вопрос
Фото с сайте полпреда президента в СФО
Сроки открытия кинотеатров в Новосибирске напрямую зависят от эпидемиологической ситуации в регионе; полпред Сергей Меняйло пообещал задать вопрос о возобновлении их работы губернатору региона.
Полпред президента в СФО Сергей Меняйло в ходе пресс-конференции в ТАСС ответил на вопрос о сроках возобновления работы кинотеатров в Новосибирске.
«Решение об открытии кинотеатров – это полномочие губернатора. Как только ситуация позволит, как только Роспотребнадзор посчитает, что это возможно, такое решение будет принято», – сказал Меняйло.
Он уточнил, что решение о начале работы кинотеатров должно приниматься взвешено и без спешки.
«Главное – не послабить режим так, чтобы потом не пожалеть об этом», – уточнил полпред.
Сергей Меняйло также добавил, что 8 июля на совещании с главами регионов СФО он поставит губернаторам вопрос о сроках возобновления деятельности кинотеатров.
Напомним, 7 июля полпред объяснил причины высоких показателей заражения коронавирусом в Тыве.
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