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Когда в Новосибирске откроют кинотеатры: полпред Меняйло ответил на вопрос

сегодня 13:55

Фото с сайте полпреда президента в СФО

Сроки открытия кинотеатров в Новосибирске напрямую зависят от эпидемиологической ситуации в регионе; полпред Сергей Меняйло пообещал задать вопрос о возобновлении их работы губернатору региона.

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло в ходе пресс-конференции в ТАСС ответил на вопрос о сроках возобновления работы кинотеатров в Новосибирске.

«Решение об открытии кинотеатров – это полномочие губернатора. Как только ситуация позволит, как только Роспотребнадзор посчитает, что это возможно, такое решение будет принято», – сказал Меняйло.

Он уточнил, что решение о начале работы кинотеатров должно приниматься взвешено и без спешки.

«Главное – не послабить режим так, чтобы потом не пожалеть об этом», – уточнил полпред.

Сергей Меняйло также добавил, что 8 июля на совещании с главами регионов СФО он поставит губернаторам вопрос о сроках возобновления деятельности кинотеатров.

Напомним, 7 июля полпред объяснил причины высоких показателей заражения коронавирусом в Тыве.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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