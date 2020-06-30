Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 июля

Фото оперативного штаба

Больше 100 новосибирцев заразились коронавирусом за сутки; скончались 116 человек.

По состоянию на 7 июля в Новосибирской области зарегистрировано 6611 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 106 новых случаев.

Также в штабе сообщили, что скончались ещё четыре пациента. Это трое мужчин в возрасте 70, 75 и 77 лет и женщина в возрасте 48 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 116 человек.

Из стационаров выписаны ещё 74 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 4145 человек.