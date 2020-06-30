Коронавирус нашли у министра здравоохранения Кузбасса

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, ako.ru

Несколько сотрудников кемеровского минздрава заразились коронавирусом; среди заболевших – глава ведомства.

В Кемеровской области коронавирус лабораторно подтвердили у министра здравоохранения Михаила Малина и трёх сотрудников ведомства. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу местного минздрава.

«У министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина и нескольких сотрудников ведомства обнаружен коронавирус. Поскольку сотрудники минздрава региона контактируют с большим количеством работников медицинских организаций, в том числе совершают рабочие поездки в больницы Кузбасса, они находятся в зоне риска заражения COVID-19», – сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, возможный источник источник инфицирования был установлен ещё на прошлой неделе, после чего часть сотрудников министерства ушла на карантин. Спустя несколько дней коронавирус подтвердили у министра и трёх сотрудников ведомства.

На данный момент контактные лица находятся на домашней изоляции, а инфицированные сотрудники наблюдаются у врачей и получают необходимое лечение.

Напомним, 6 июля коронавирус нашли у вице-премьера Тувы.





