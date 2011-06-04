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Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 8 июля - правила для туроператоров в Доминикане, карантин в общине меннонитов в Германии, убыток футбольных клубов в Европе

сегодня 01:30

Фото pixabay.com, wikipedia.org

Власти Доминиканской республики разработали правила для приёма иностранных туристов, в общине меннонитов в Германии на карантин поместили около 500 человек, в Европе посчитали финансовые потери футбольных клубов из-за пандемии; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 8 июля количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 10 896 026 человек, из которых 521 862 — умерли, 5 777 584 — выздоровели.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ

ПРИРОСТ ЗА СУТКИ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ

МИР

10 896 029

235 710

521 862

5 777 584

США

2 936 077

44 953

130 285

924 148

БРАЗИЛИЯ

1 623 284

20 229

65 487

1 062 542

ИНДИЯ

719 664

22 251

20 159

439 934

Правила для туроператоров в Доминикане

Власти Доминиканской Республики утвердили окончательные правила для туроператоров и отелей при принятии иностранных гостей. В аэропортах у въезжающих в страну будут измерять температуру. Если она выше 38 градусов, то туристам сделают экспресс-тест на COVID-19.

Кроме иммиграционных и таможенных карточек, также нужно будет заполнить "Медицинское свидетельство путешественника". В этом документе путешественники будут подтверждать отсутствие симптомов коронавируса и оставлять свои контакты, чтобы в случае необходимости с ними могли связаться в течение последующих 30 дней.

Карантин в общине меннонитов в Германии

В немецком городе Ойкирхен коронавирус обнаружили у членов многодетной семьи из общины меннонитов. Из-за их инфицирования на карантин отправили около 500 человек из-за угрозы заражения.

Диагноз подтвердился у двух родителей и их 12 детей. Практически у всех вирус протекает бессимптомно. Помещённые на карантин граждане посещали вместе с семьей службы и другие мероприятия общины. Также в городе запретили богослужения и закрыли школу, в которой учились дети.

Дата открытия школ в Кении

Власти Кении на фоне пандемии решили открыть начальные и средние школы в январе 2021 года. Кроме того, в 2020 году отменили аттестационные экзамены. Все испытания перенесли на будущий год. Министр образования страны Альберта Магохи не исключил, что при улучшении ситуации решение может быть пересмотрено.

Ранее президент Кении открыл три округа, постановил поэтапно открывать места религиозных культов, которые будут работать в ограниченном режиме. Вместе с тем в стране ещё на месяц сохраняется действие комендантского часа. С начала эпидемии в Кении заразились 8 067 человек, из них 164 — погибли, 2414 — поправились.

Убытки европейских футбольных клубов

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) посчитала убыток футбольных клубов из-за пандемии коронавируса. В текущем и следующем сезонах он составит около 4 миллиардов евро. В исследовании учитывали клубы 55 стран в Европе. В этом году они потеряли около 1,6 миллиарда евро, в новом сезоне команды не досчитаются еще 2,4 миллиарда.

Анализ финансовых потерь проходил без учёта возможной прибыли от трансферов. Исполнительный директор ЕСА Чарли Маршалл сравнил влияние эпидемии на футбольные клубы с сейсмическим шоком.

Напомним, 7 июля новосибирский минздрав прокомментировал вспышку коронавируса в психбольнице №3.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

футбол
карантин
коронавирус

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