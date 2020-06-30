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Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 7 июля

сегодня 00:59

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/оперативный штаб

Уже 116 новосибирцев скончались от коронавируса, заразились снова больше 100 человек, а в городе наконец-то открыли летние кафе; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Ещё 106 новосибирцев заразились коронавирусом

Об этом утром 6 июля сообщил региональный оперативный штаб. По данным медиков, общее число заболевших в Новосибирской области на сегодняшний день — 6611 человек. Среди пациентов 384 ребёнка. 4 145 пациентов выписаны с выздоровлением.

Умерли четверо

По заявлению штаба, это трое мужчин в возрасте 70 лет, 75 лет и 77 лет и женщина в возрасте 48 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 116 человек. В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ – 23 пациента.

Открываются летние кафе

Открываются летние кафеВ Новосибирской области сняты ограничения, запрещавшие из-за угрозы коронавируса работу летних кафе и веранд. Соответствующее постановление за подписью губернатора Новосибирской области Андрея Травникова размещено 6 июля на сайте регионального правительства.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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