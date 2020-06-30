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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 13:00 7 июля

сегодня 13:01

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области достигло 6 724; с начала пандемии в регионе умерло 120 больных с COVID-19.

7 июля в в Новосибирской области зафиксирован новый антирекорд по количеству новых заражений коронавирусом за сутки. COVID-19 подтвердился сразу у 113 человек, предыдущий максимум – 112 случаев.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, в стационарах скончались ещё четыре пациента: трое мужчин в возрасте 58, 60 и 61 года и женщина в возрасте 73 лет.

Всего в регионе зафиксировано 120 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

По данным медиков, в отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 15 пациентов.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 481. В больницы районов области госпитализированы 697 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 229 236 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 937 жителей региона, 27 005 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, 6 июля стало известно о заражении коронавирусом пациентов психиатрической больницы в Новосибирске.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

коронавирус
Новосибирск

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