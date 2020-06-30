Коронавирус в России: последние новости к 8 июля – заражение министра в Кузбассе, штраф для поликлиники в Санкт-Петербурге, загрузка гостиниц в Крыму

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В Кузбассе заразился высокопоставленный чиновник, крымские отели загружены на 90%, в новосибирской больнице инфицированы сотрудники реанимации; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.

В России за последние сутки выявили 6 368 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 694 230 человек.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ РОССИЯ 694 230 6 368 10 494 463 880 МОСКВА 226 174 329 3 999 159 718 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 59 522 177 965 39 191 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26 094 278 1 437 20 359

Заражение кемеровского министра

В Кемеровской области министр здравоохранения Михаил Малин заразился коронавирусом. Также инфекцию обнаружили у трёх сотрудников ведомства, сообщили «РИА Новости».

Источник заражения в министерстве был установлен ещё на прошлой неделе. Через несколько дней коронавирус подтвердили и у Малина. В настоящее время лица, контактировавшие с заражёнными чиновниками, находятся на домашней изоляции.

Заражение медиков в новосибирской больнице

В Центральной клинической больницt в новосибирском Академгородке коронавирус подтвердился у четырех сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба местного минздрава со ссылкой на главу ЦКБ Ирэну Цыцорину. Инфекцию выявили у медиков из отделения интенсивной терапии.

По словам главврача, коронавирус у сотрудников выявили после планового тестирования, симптомов заболевания у специалистов не было. Ранее в СМИ появились статьи, в которых один из врачей ЦКБ утверждал, что в больнице не проводится тестирование персонала, а из инфекционных стационаров к ним направляют недолеченных пациентов.

Штраф для поликлиники в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге городскую поликлинику №109 оштрафовали на 100 тысяч рублей. Причиной наказания стало заражение более 40 сотрудников. В ходе разбирательств было установлено, что центр гигиены и эпидемиологии Петербурга вовремя не получил сведения о заражении сотрудников, а также, что в поликлинике отсутствовал месячный запас средств индивидуальной защиты для медиков.

На суде представитель учреждения заявил, что руководство частично признаёт вину. Он пояснил, что поликлиника получила результаты тестов сотрудников с задержкой, поэтому опоздала с уведомлениями. Учитывая обстоятельства, суд вдвое снизил размер минимального штрафа для учреждения — с 200 тысяч до 100 тысяч рублей.

Загрузка крымских отелей

На фоне закрытых границ отели Крыма будут полностью заняты уже к 15 июля. В настоящее время загрузка гостиниц составляет 90%. По словам председателя комитета по туризму республики Алексея Черняка, большинство туристов предпочитают останавливаться в небольших частных гостиницах.

Курорты Крыма открыли для всех граждан 1 июля, до этого отели и санатории принимали только жителей региона. Около 600 туробъектов выполнили требования Роспотребнадзора, чтобы возобновить работу в полную силу. В 2019 году в Крыму побывали около семи с половиной миллионов туристов. В этом году, по предварительным оценкам, курорт уже потерял до двух миллионов отдыхающих.

Напомним, 7 июля стало известно о вспышке коронавируса в ещё одном районе Горного Алтая.