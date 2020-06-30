Коронавирус в России: последние новости к 8 июля – заражение министра в Кузбассе, штраф для поликлиники в Санкт-Петербурге, загрузка гостиниц в Крыму
Фото pixabay.com
В Кузбассе заразился высокопоставленный чиновник, крымские отели загружены на 90%, в новосибирской больнице инфицированы сотрудники реанимации; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.
В России за последние сутки выявили 6 368 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 694 230 человек.
Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЁННЫХ
|
ПРИРОСТ ЗА СУТКИ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
|
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ
|
РОССИЯ
|
694 230
|
6 368
|
10 494
|
463 880
|
МОСКВА
|
226 174
|
329
|
3 999
|
159 718
|
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
|
59 522
|
177
|
965
|
39 191
|
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|
26 094
|
278
|
1 437
|
20 359
Заражение кемеровского министра
В Кемеровской области министр здравоохранения Михаил Малин заразился коронавирусом. Также инфекцию обнаружили у трёх сотрудников ведомства, сообщили «РИА Новости».
Источник заражения в министерстве был установлен ещё на прошлой неделе. Через несколько дней коронавирус подтвердили и у Малина. В настоящее время лица, контактировавшие с заражёнными чиновниками, находятся на домашней изоляции.
Заражение медиков в новосибирской больнице
В Центральной клинической больницt в новосибирском Академгородке коронавирус подтвердился у четырех сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба местного минздрава со ссылкой на главу ЦКБ Ирэну Цыцорину. Инфекцию выявили у медиков из отделения интенсивной терапии.
По словам главврача, коронавирус у сотрудников выявили после планового тестирования, симптомов заболевания у специалистов не было. Ранее в СМИ появились статьи, в которых один из врачей ЦКБ утверждал, что в больнице не проводится тестирование персонала, а из инфекционных стационаров к ним направляют недолеченных пациентов.
Штраф для поликлиники в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге городскую поликлинику №109 оштрафовали на 100 тысяч рублей. Причиной наказания стало заражение более 40 сотрудников. В ходе разбирательств было установлено, что центр гигиены и эпидемиологии Петербурга вовремя не получил сведения о заражении сотрудников, а также, что в поликлинике отсутствовал месячный запас средств индивидуальной защиты для медиков.
На суде представитель учреждения заявил, что руководство частично признаёт вину. Он пояснил, что поликлиника получила результаты тестов сотрудников с задержкой, поэтому опоздала с уведомлениями. Учитывая обстоятельства, суд вдвое снизил размер минимального штрафа для учреждения — с 200 тысяч до 100 тысяч рублей.
Загрузка крымских отелей
На фоне закрытых границ отели Крыма будут полностью заняты уже к 15 июля. В настоящее время загрузка гостиниц составляет 90%. По словам председателя комитета по туризму республики Алексея Черняка, большинство туристов предпочитают останавливаться в небольших частных гостиницах.
Курорты Крыма открыли для всех граждан 1 июля, до этого отели и санатории принимали только жителей региона. Около 600 туробъектов выполнили требования Роспотребнадзора, чтобы возобновить работу в полную силу. В 2019 году в Крыму побывали около семи с половиной миллионов туристов. В этом году, по предварительным оценкам, курорт уже потерял до двух миллионов отдыхающих.
Напомним, 7 июля стало известно о вспышке коронавируса в ещё одном районе Горного Алтая.
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